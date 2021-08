Die Meldung zu einem Unfall auf der Umfahrungsstrasse zwischen Spiez und Aeschi ging bei der Kantonspolizei Bern am Dienstag, 10. August, kurz vor 16.50 Uhr, ein. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Autolenker auf der Umfahrungsstrasse von Spiez herkommend in Richtung Frutigen, als das Auto aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem in entgegengesetzte Richtung fahrenden Auto kollidierte. Durch den Aufprall wurde das in Richtung Spiez fahrende Auto auf das Dach gedreht. Das in Richtung Frutigen fahrende Auto kollidierte in der Folge mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug.

Die drei AutolenkerInnen, wurden beim Unfall verletzt und mussten mit drei Ambulanzen ins Spital gebracht werden. Es befanden sich keine weiteren Personen in den beteiligten…