Am vergangenen Samstag öffnete das Plus-Werk seine Türen. Viele Besucher zeigten Interesse am Werk und an der Arbeitsintegration. Zu diesem Zweck dienen «Dein Klettershop» und die Schreinerei, die Umbauten und Renovationen realisiert. Die Besucher konnten sich in der Werkstatt an der Alten Strasse 53 in Reichenbach über die Arbeit und Ziele des Vereins informieren und das Team kennenlernen. Die Kinder freuten sich, die Kletterwand bis zuoberst zu erklimmen. Viele zeigten strahlend ihr Sujet nach dem Kinderschminken. Es gab eine Mal-Ecke sowie einen Wettbewerb. Im Abteil des «Dein Klettershop» wurde die Herstellung der Klettergriffe erklärt. Es werden einzelne Griffe produziert oder ganze Kletterwände für Kinderzimmer, Hausfassaden oder Spielplätze.

