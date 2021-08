SKI NORDISCH Reger Betrieb herrschte letztes Wochenende in der Nordic Arena Kandersteg. Hier wurde nach langer Zeit wieder ein Wettkampf der Helvetia Nordic Trophy ausgetragen.

SUSANNA STUDER

In den Ferienpässen Frutigland, Niedersimmental und Aeschi / Krattigen sowie in jenem der Stadt Thun wurden während der Sommerferien Skisprung-Schnuppertage angeboten. Die Kinder, die daran teilnahmen, durften letztes Wochenende an der Helvetia Nordic Trophy (HNT) Wettkampfluft schnuppern. So erstaunt es nicht, dass das Teilnehmerfeld auf den beiden kleinen Schanzen (HS12 und HS27) mit 48 TeilnehmerInnen sehr gross war. Auch Zuschauer hatten diese mutigen Kinder viele. Und wer weiss – vielleicht war dort ein zukünftiger Olympiasieger zu sehen?

Abwechslungsreicher Crosslauf

Die Mädchen und Knaben bis…