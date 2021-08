CURLING Vom 2. bis zum 5. September wird zum zweiten Mal das WCT-Turnier in der Adelbodner Freizeit- und Sportarena (FSA) ausgetragen. 20 Teams nehmen daran teil, davon sieben aus der Schweiz. Grosse Favoriten sind die Norweger mit Skip Steffen Walstad. «Auch das russische Team ist nicht zu unterschätzen», meint Simon Gempeler, der einerseits den Spielplan erstellt hat und andererseits als Spieler mit Marc Pfister, Tim Jungen und Björn Jungen im Einsatz steht. Gleich im ersten Match am Donnerstagabend um 19 Uhr treffen die Adelbodner auf Russland. Am Freitag um 11 Uhr geht es weiter gegen das Team Solothurn, und um 18 Uhr wartet das Team Basel auf Adelboden. «Nervöser als sonst sind wir nicht», meint Björn Jungen. «Wir freuen uns auf die Zuschauer und bekannte Gesichter auf der Tribüne.»…