SCHIESSEN Nach einem pandemiebedingten Unterbruch nahmen rund 300 Jugendliche letztes Wochenende die Gelegenheit wahr, sich am Oberländer Nachwuchstag in Frutigen wieder mit ihren Konkurrenten zu messen. Es wurde in zwei Kategorien auf die 10er-Wertung geschossen.

«Der Schützennachwuchs im Berner Oberland ist aktiv», sagte Walter Reber, Chef Nachwuchs beim Oberländischen Schützenverband OSV am Oberländischen Jung- und Nachwuchsschützentag in Frutigen. Dies zeige eindrücklich die Beteiligung an den Gruppenmeisterschaften, wo der Landesteil Oberland bei den Jungschützen (U21) 40 und bei den Junioren (U17) 28 Gruppen stelle. «Zum Vergleich: Der nächstgrössere Landesteil Oberaargau stellt 21 Jungschützen-Gruppen und nur eine einzige Gruppe bei den Junioren.» An diesem Anlass, der am Samstag…