MINIGOLF Rund 50 SpielerInnen fanden den Weg an die 31. Ausgabe des Minigolf-Volksturniers in Frutigen. Am Sonntagmorgen behinderte Dauerregen den Wettkampfbetrieb – was aber einige nicht vom Spielen abhielt. Am Freitag und Samstag kämpften die TeilnehmerInnen einzig mit den von der Anlage vorgegebenen Hindernissen.

Mit je 31 Schlägen durften Jacky Bussy und Lukas Stahel die Spezialpreise für die besten Runden in den Kategorien mit eigenem Material entgegennehmen. In den Kategorien mit Anlagematerial ging der Preis an Markus Stoller für eine sehr gute 35er-Runde.

Die Vorjahressiegerin Priska Feuz trat bei den Damen mit Anlagematerial an und griff erst am Sonntag ins Geschehen ein. Sie setzte sich aber sogleich an die Spitze und verteidigte letztlich ihren Titel aus dem Vorjahr. Auch Markus…