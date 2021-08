Die Berner Kantonalbank AG hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 ein gutes Ergebnis erzielt: Der Gewinn erhöhte sich um 5,9 Prozent auf 63,6 Millionen Franken. Die Kundenausleihungen legten um rund 800 Millionen auf 25,7 Milliarden Franken zu.

«Der Wunsch nach einem Eigenheim ist so gross wie nie», schreibt die BEKB in einer Mitteilung zu ihrem Halbjahresergebnis. Während die Pandemie weite Teile der Schweizer Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen habe, bewirke sie auf dem Immobilienmarkt eine stark erhöhte Nachfrage nach Wohnraum.

Neben den Kundenausleihungen wurden auch die verwalteten Kundenvermögen auf 39,9 Milliarden Franken gesteigert. Das Volumen der nachhaltigen BEKB-Fonds hat sich im ersten Halbjahr 2021 auf 1,2 Milliarden Franken erhöht. Insgesamt ist das Volumen der…