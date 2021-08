«Schisshas»

«Hesch Schiss, Mama?», fragt mein Sohnemann.

Was soll ich denn nun antworten? Ich hänge in diesem Moment ungefähr 280 Meter über Schweizer Boden. Ein Monster aus Beton neben mir, die höchste Gewichtsstaumauer der Welt. Und mein Leben hängt in Anbetracht dessen an einem Fädeli, na ja, immerhin an einem Drahtfädeli, etwa 700 Meter lang: an der Tyrolienne der Staumauer «Grande Dixence» im Wallis.

Mein Ausflug ans Drahtseil war so nicht geplant. Aber weil Mann und Sohn zu schwer sind für eine gemeinsame Nervenkitzelfahrt und Sohn alleine das vorgeschriebene Mindestgewicht nicht auf die Waage bringt, meinte die Frau bei der Materialausgabe in charmantem Französisch: «C’est à vous, Madame!»

Madame schaut sich kurz nach einem Fluchtweg um. Doch abhauen geht nicht. Kneifen ist auch…