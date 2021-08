Am Mittwoch, 4. August 2021, um zirka 13.35 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Gasereignis bei einem Garagenbetrieb an der Oberlandstrasse in Spiez gemeldet. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war beim Befüllen eines Propangas-Tankes, der sich in einem unterirdischen Schacht befindet, eine zunächst unbekannte Menge an flüssigem Gas ausgetreten. Aus Sicherheitsgründen wurde die Oberlandstrasse zwischen dem Kronenplatz und der Verzweigung Schlösslistrasse gesperrt sowie der betroffene Garagenbetrieb evakuiert.

Aufgrund der durch die Angehörigen der Feuerwehren Spiez und Thun durchgeführten Luftmessungen musste davon ausgegangen werden, dass das flüssige Gas in den unterirdischen Schacht gelaufen war. Mittels Lüfter konnte dieses aus dem Schacht geblasen werden. Abklärungen zufolge hatte sich ein Deckel eines Überdruckventils gelöst, weshalb es zum Gasaustritt kam. Das Ventil wurde entsprechend durch einen aufgebotenen Techniker repariert. Verletzt wurde niemand. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Der betroffene Strassenabschnitt musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Einsatzkräfte eingerichtet.