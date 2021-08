Die Rohrbach-Schützen sind Geschichte. An seiner gut besuchten letzten Hauptversammlung löste sich der Traditionsverein auf. Zurück bleiben viele schöne Erinnerungen.

MARCEL MARMET

Die geforderte Sanierung des Kugelfangs sowie der fehlende Nachwuchs waren ausschlaggebend dafür, dass sich der Vorstand der Rohrbach-Schützen in jüngster Vergangenheit dazu durchgerungen hatte, den Verein aufzulösen. Bedingt durch Corona hatte sich, wie so vieles andere auch, dieser letzte offizielle Akt immer wieder verzögert. Am Freitag fand sich nun eine stattliche Schar im Simplonsaal in Frutigen zu diesem denkwürdigen und emotionalen Anlass zusammen. Präsident Werner Trachsel war wegen eines familiären Ernstfalls verhindert, und der Vizepräsident, Sami Trummer, war mit seinem Gleitschirm unglücklich in…