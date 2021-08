An der Mitgliederversammlung des Vereins IG Mitholz in der Turnhalle nahmen am Donnerstag, 12. August, 39 Vereinsmitglieder teil. Präsident Karl Steiner konnte zu diesem Anlass auch Regierungsstatthalterin Ariane Nottaris, Grossrat Ernst Wandfluh und den Rechtsanwalt der IG, Daniel Wyssmann, begrüssen.

Das Protokoll der Gründungsversammlung, der Jahresbericht und die Jahresrechnung gaben zu keinen Diskussionen Anlass. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Überschuss von rund 800 Franken ab. Der grosse Ausgabenposten für die Rechtsberatung der Vereinsmitglieder sowie die Entschädigungen des Vorstands werden vom VBS getragen und belasten die Vereinsrechnung nicht.

In den nächsten Monaten wird sich der Vorstand insbesondere mit folgenden Punkten befassen:

• intensiver Kontakt zum VBS durch…