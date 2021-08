LAUFSPORT Am Samstag nahmen einige AusdauersportlerInnen aus dem Frutigland am Inferno-Halbmarathon teil. Die Strecke führt von Lauterbrunnen über 2175 Höhenmeter auf das Schilthorn und hat nicht umsonst den Übernamen «teuflischer Berglauf».

Natascha Baer hatte sich erst in letzter Minute angemeldet – «als Training für den in drei Wochen stattfindenden Jungfrau-Marathon», wie sie sagt. Die Kanderstegerin ist lieber auf längeren Strecken unterwegs. «Der erste, flachere Teil im Lauterbrunnental war am härtesten. Je länger der Aufstieg dauerte, desto besser ging es mir. Ich wäre gerne noch weiter gerannt», verrät die Ausdauersportlerin. Mit ihrem vierten Gesamtrang ist sie sehr zufrieden.

«Dieser Halbmarathon war happig. Ich ziehe kürzere Bergläufe vor», bilanziert die 21-jährige Laura…