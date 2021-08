Unser liebes Mueti ist am 28. Februar 1932 als Tochter von Franz Bruni und Anna geb. Steiner in Amsoldingen zur Welt gekommen. Sie wuchs mit ihrem jüngeren Bruder Walter und der jüngeren Cousine Hanni auf dem elterlichen Bauernbetrieb auf. Die Schulen besuchte Käthi in Amsoldingen.

Schon während der Schulzeit half unsere Mutter an den Wochenenden und in den Sommerferien ihrer Tante und ihrem Onkel im Restaurant Pochtenfall im Suldtal. Den Weg von Amsoldingen ins Suldtal bewältigte Käthi jeweils mit dem Velo.

So war für unsere Mutter schon vorbestimmt, was sie nach der Schulzeit machen würde. Im Sommer half sie ihren Verwandten im Suld und im Winter arbeitete sie in verschiedenen Haushalten, in der Pflege oder besuchte die Frauenarbeitsschule in Thun. Aus dieser Zeit hatte Mueti viele…