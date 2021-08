SCHWINGEN Die Schwingerin Franziska Ruch hat ihren Rückritt vom aktiven Schwingsport bekannt gegeben. Der Hauptgrund ist ein erneuter Kreuzbandriss, den sie sich am Frauenschwingfest in Lauerz am 31. Juli zugezogen hat. Nun kann sie auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Insgesamt gewann die Turnerschwingerin zehn Kränze, davon zwei eidgenössische. Zu ihren Highlights gehörten sicher der Festsieg 2018 in Göschenen und die Schlussgangteilnahme am Heimfest in Kandersteg 2019. Zudem verpasste Ruch den Schwingerköniginnentitel 2018 nur ganz knapp.

An ihrem letzten Schwingfest in Lauerz belegte sie den dritten Rang mit vier gewonnen Gängen. Da bei den Frauen dieses Jahr keine Kränze abgegeben werden, blieb ihr Abschluss zwar erfolgreich, aber leider ungekrönt.

Vor Verletzungen nicht…