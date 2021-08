Am Donnerstag, 26. August 2021, um zirka 16 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall auf der Fürten in Kandergrund gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Lieferwagen von Kandersteg herkommend in Richtung Frutigen unterwegs gewesen, als es aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe Innerkandergrund zur Kollision mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Motorrad kam.

Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Der Lenker des Lieferwagens erlitt bei der Kollision ebenfalls Verletzungen und wurde mit einer zweiten aufgebotenen Ambulanz ins Spital gebracht.

Für die Dauer der Unfallarbeiten war die Hauptstrasse zwischen Kandersteg und Frutigen gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Frutigen umgeleitet. Ermittlungen zur Klärung der Umstände und des Unfallhergangs wurden aufgenommen.