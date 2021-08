Die bisherige Leiterin der Hausarztpraxis Bälliz, Mirela Mondescu, legt ihre Tätigkeit Ende November aus familiären Gründen nieder.

«Sowohl Frau med. pract. Mirela Mondescu selbst als auch die Spitäler fmi AG als Betreiberin der Praxis bedauern dies sehr», teilte die Spitalgruppe am Mittwoch mit. Die Suche nach einer Nachfolgelösung laufe bereits auf Hochtouren. Noch zeichne sich nicht ab, ob eine hauptverantwortliche Ärztin oder ein hauptverantwortlicher Arzt die Praxis alleine führen werde. Es sei auch möglich, dass mehrere FachärztInnen die Praxis gemeinschaftlich in Teilpensen betreiben würden. Die Spitäler fmi AG biete interessierten KandidatInnen auch die Möglichkeit, die Hausarzttätigkeit in Reichenbach mit einem Teilpensum in der Walk-in-Clinic in Interlaken zu verbinden, in der…