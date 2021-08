WETTER Nach den zwei regenreichen Monaten Mai und Juni seien in der ersten Julihälfte abermals grosse Niederschlagsmengen und vielerorts Hagel gefallen, schreibt MeteoSchweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, in einer Mitteilung. Gegen Monatsmitte sei es in der Folge an mehreren Flüssen und Seen zu Hochwasser und Überschwemmungen gekommen. Im letzten Julidrittel habe es in der ganzen Schweiz einige Tage mit sonnigem Sommerwetter gegeben, bevor der Juli erneut nass zu Ende gegangen sei. Besonders im Tessin und in der Innerschweiz sei es abermals zu starken Regenfällen und Überschwemmungen gekommen.

Der Juli 2021 zählt laut MeteoSchweiz in der Nordschweiz zu den fünf niederschlagsreichsten Monaten seit Messbeginn. Die mittlere Schweizer Julitemperatur habe mit rund 14 Grad…