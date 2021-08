FUSSBALL Frutigens Drittliga-Herren sorgten im Spiel gegen Gerzensee nur in der ersten Hälfte für beste Unterhaltung. Unerklärlich war der Leistungsabfall, der nach der Pause folgte. Trotzdem geht der deutliche Sieg der Frutiger in Ordnung.

TONI STOLLER

Gegen das starke Allmendingen hatte das Frutiger Drittliga-Team vor Wochenfrist fünf Minuten vor Schluss noch mit 2:1 geführt, bevor die Gastgeber das Spiel noch zu ihren Gunsten wenden konnten. Stark gespielt und dennoch verloren – diesen Ausrutscher wollten die Frutiger am Samstag gegen den FC Gerzensee vergessen machen. Mit Vehemenz gelang es ihnen, das Geschehen von Beginn an zu dominieren. Sie liessen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren, um den Gegner dann mit plötzlichen Vorstössen zu überraschen. Auch die Laufbereitschaft…