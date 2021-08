Aufs Kreuz gelegt von einer Frau

Als braver Bürger schmeisse ich leere Flaschen farblich sortiert in den Container, entsorge zwei Mayotuben im Alukübel und will weiter, aber da stellt sich mir eine in den Weg. Aufgelauert hat sie mir wie eine Spinne der Mücke und nun zapple ich im Netz, einem Netz aus erstaunlich gutem Deutsch: «Haben Sie mir bitte Arbeit? Putzen, kochen, in Garten, ich kann alles. Ich brauche dringend Arbeit für Miete. Ich kann nicht zahlen und Vermieter holt Polizei, und kommen Polizei, sie stellen mich an Grenze, und dann muss zurück nach Mazedonien und meine drei Kinder haben keine Mama.» Nee, Arbeitgeber bin ich nicht. Meine Scheiben sind auf Hochglanz, mein Gärtli ist gejätet, kochen will ich selbst und überhaupt: Schwarzarbeit unterstütze ich nicht. «Aber kennen…