SNOOKER Weil ein Familienmitglied an Covid-19 erkrankte, war der Frutiger Erich Salzmann gezwungen, gleich auf mehrere Turniere zu verzichten. Die erste Gelegenheit, wieder ins Wettkampfgeschehen einzugreifen, bot sich am 15. August in Bern: an einem Turnier aus der Snooker-Cup-Serie.

In der Vorrunde wurden Gruppenspiele ausgetragen. Salzmann startete schlecht in den ersten Match. Nach zähem Kampf lochte er zwar die letzte und entscheidende schwarze Kugel ein, musste dann aber zusehen, wie der Spielball über den ganzen Tisch rollte und in der anderen Ecktasche verschwand. Nach dem 0:1-Rückstand drehte der Frutiger auf, gewann den zweiten Frame gleich mit 39:0 und holte dann auch den entscheidenden dritten Frame deutlich zum 2:1-Endstand. Den zweiten und dritten Vorrundenmatch konnte…