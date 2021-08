POLYSPORTIV

Für viele Menschen ist die Vermengung von Sport und Politik toxisch: Die beiden Bereiche, so die Ansicht, gehörten sauber getrennt. Denn sobald der Sport für politische Zwecke instrumentalisiert werde, verliere er seine Unbeschwertheit und seinen eigentlichen Sinn: zu unterhalten.

Wie bigott diese Haltung sein kann, zeigt sich in der breiten Bevölkerung immer wieder. So suchen wir beispielsweise während eines WM-Fussballspiels zwar Ablenkung vom ernsten Alltag, ärgern uns aber gleichzeitig darüber, dass die Schweizer Spieler während der Hymne angeblich zu wenig Nationalstolz an den Tag legen.

Auch die olympischen Spiele gaben Anlass zu Quersprüngen in die Politik: Ein Leserbriefschreiber lancierte im «Bund» nach den italienischen Sprinterfolgen etwa den Appell, das Land möge…