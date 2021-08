STARKE TRÄUME

Über 80-mal habe ich dieses Jahr schon Warnungen aufs Handy bekommen. Es geht nicht um Unwetter oder kühle Herbsttage mitten im Sommer – was eigentlich anzunehmen wäre –, sondern um Brand- oder Unfallgefahr, um Blei, Pestizide, Schimmelpilze und häufig auch um Listerien. Also durchaus ernste Themen.

Die Nachrichten kommen von der digitalen Plattform www.recall.admin.ch. Darauf werden Warnungen und Rückrufe von fehlerhaften Produkten gelistet und auch per App oder Mail verbreitet – eine nützliche Sache, schliesslich hat niemand gern Glassplitter in der Konfitüre oder riskiert einen Sturz mit seinem neuen Roller wegen einer schadhaften Schraube. Ich lerne so auch immer wieder neue Produkte oder Firmen kennen, von deren Existenz ich bisher keinen blassen Schimmer hatte.

