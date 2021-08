WELCHE NORMALITÄT?

Jeder hat Überzeugungen, Dinge, die er für gut und richtig hält. Ich weiss nicht, was es bei Ihnen ist. Vielleicht glauben Sie an Jesus Christus. Oder an die freie Marktwirtschaft. Vielleicht sind Sie überzeugt, dass zu einer guten Ernährung Fleisch gehört. Und würde man Sie in eine Diskussion darüber verwickeln, würden Sie Ihre Einstellungen vermutlich verteidigen.

Die Sache ist: Was Sie für richtig und «normal» halten, ist in vielen Fällen reiner Zufall. Hätte der Klapperstorch Sie ein paar Tausend Kilometer weiter östlich abgesetzt, wären Sie wohl gläubiger Moslem. Als junge Frau in Bangladesch, die 80 Stunden pro Woche billige T-Shirts zusammennäht, hätten Sie zur freien Marktwirtschaft möglichweise eine andere Meinung. Wenn Sie überhaupt eine hätten. Und lebten Sie…