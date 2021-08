Während die Belle-Epoque-Woche im Januar der Pandemie zum Opfer gefallen war, passte am letzten Wochenende alles: Einheimische und Touristen genossen nostalgische Sommertage und liessen sich musikalisch und kulinarisch verwöhnen. Wer wollte, konnte aber auch sportlich aktiv werden.

ELSI RÖSTI

Bei prächtigem Wetter konnten von Donnerstag bis Sonntag die Belle-Epoque-Sommertage in Kandersteg durchgeführt werden. «Endlich gibt es wieder eine Veranstaltung, an der man Leute treffen kann», freute sich eine Besucherin. Treffen konnten sich die Belle-Epoque-Fans zum Essen in den verschiedenen Restaurants oder bei einer Dorfführung; bei Kutschenfahrten, bei einem nostalgischen Badeplausch oder einer Wanderung über die Höh. Ein besonderes Highlight war sicher der Nostalgiemarkt vom Samstag auf…