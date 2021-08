Das neue Apart Hotel lagert seine komplette Reinigung an die hügli reinigungen ag aus. Die Firma gründet zu diesem Zweck gleich eine Niederlassung vor Ort – und sieht noch mehr Potenzial in der Region.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Samstags wird es immer anstrengend. Der klassische An- und Abreisetag im Ferienwohnungsgeschäft fordert die Reinigungsfachkräfte, und Personal ist offenbar nicht einfach zu finden. Bei den Hotels verteilt es sich ein bisschen besser, doch dies bedingt noch mehr Flexibilität der Angestellten. Einen neuen Weg geht das Apart Hotel Adelboden mit der Reinigung der Zimmer und des Betriebs sowie mit kleineren Hauswartarbeiten: All das wird komplett ausgelagert. Zum Zuge kommt die Firma hügli reinigungen ag aus Heimberg. Der Betrieb baut gleich eine eigene Vertretung in…