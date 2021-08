LAUFSPORT An der Strassenlauf-Schweizermeisterschaft über 10 Kilometer in Lugano konnte Cyrill Zürcher seine gute Form bestätigen und gewann verdient die Silbermedaille. Auch andere LäuferInnen des Clubs präsentieren sich derzeit in guter Form.

Bei sehr sommerlichen Temperaturen fand auf einer attraktiven Strecke in Lugano die Strassenlauf-Schweizermeisterschaft statt. Zu den Favoriten bei den Junioren zählte auch Cyrill Zürcher vom LC Scharnachtal. Seine Leistungen in den letzten zwei Jahren haben gezeigt, dass er auf nationaler Ebene vor allem auf den längeren Strecken mit den Gleichaltrigen mithalten kann. Auch in Lugano zeigte Cyrill vom ersten Meter an, dass er beim Kampf um das Podest mitreden wird und lag bis zum vierten Kilometer sogar in Kontakt mit den besten Eliteläufern. Mit…