CURLING Das spanische Nationalteam trainierte eine Woche lang in der Freizeit- und Sportarena Adelboden. Hier gäbe es das «beste Eis in der Schweiz».

MICHAEL SCHINNERLING

Die sieben Spanier waren am Samstagmorgen ganz alleine in der grossen Curlinghalle. Zwischendurch hörte man die Trainerin Leire Otaegi etwas rufen; dann wurde kurz innegehalten. Otaegi schrieb etwas in ihr Buch und ging zum Spieler Mikel Unanue, um mit ihm den Spielzug zu besprechen.

Das Team übte gerade den «draw raise». Hierbei wird ein Stein gespielt, der einen anderen Stein derart anstösst, dass dieser an eine günstige Position gleitet. Die Spanier waren offensichtlich nicht nur wegen der schönen Landschaft in Adelboden – auch wenn sie ihnen gut gefällt. «Wir kennen Martin Stucki, er hat uns immer gut betreut», so…