CURLING Das Team Adelboden stand am Sonntag mit einem Fuss im Aus und kämpfte sich dann doch noch unter die besten drei. Im Spiel um den dritten Rang wartete das Team Apart Hotel. Viele Spiele wurden beim 51. Sommerturnier recht knapp entschieden – so auch der Final zwischen dem Berner Team Bangerter und dem spanischen Team Vez.

MICHAEL SCHINNERLING

Den Einzug in den Final kann man mit «packend» beschreiben. Mit 4:2 führte das Team Aarau / Iseli gegen das Team Adelboden. Im fünften End leitete Skip Marc Pfister die Wende ein. Am Schluss stand es 10:4 für Adelboden. Damit war klar: «Wir spielen um einen Podestplatz. Den ersten Rang konnten wir schon nach dem ersten verlorenen Spiel gegen Spanien abschreiben», so Björn Jungen. So kam es dann zum Match gegen Team Apart Hotel Adelboden mit…