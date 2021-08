SCHWINGEN Nur eine Woche nach dem «Bernisch-Kantonalen» findet mit dem Schwägalp-Schwinget nächsten Sonntag ein weiterer Bergklassiker statt – wenn auch ohne Zuschauer.

Mit Thomas Inniger und Curdin Orlik stehen zwei Schwinger aus dem Kandertal im Einsatz. Sie werden alles daran setzen, den begehrten Bergkranz zu erobern. Besonders motiviert ist Christian Stucki, denn der Schwägalp-Schwinget ist das einzige Bergfest, das der Schwingerkönig noch nicht gewonnen hat. Mit Kilian von Weissenfluh, Bernhard Kämpf und Ruedi Roschi reisen weitere Oberländer Kranzanwärter in die Ostschweiz.

Abendschwinget in Reichenbach

Bereits am Samstag wird in Kien ein Abendschwinget durchgeführt. Um 15 Uhr treffen hier vor allem Schwinger aus dem Oberland aufeinander. Dass die Spitzenschwinger bei dem…