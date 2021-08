SCHWINGEN Bei bestem Sommerwetter fand am Samstag der Abendschwinget in Kien / Reichenbach statt. Wegen des gedrängten Festkalenders fehlten dort die meisten Spitzenschwinger. Der Schlussgang war eine familieninterne Angelegenheit. Am Tag darauf wurde der Schwägalp-Schwinget ausgetragen – ohne Kranzausbeute fürs Frutigland.

WERNER FRATTINI

Wie bereits an vergangenen Schwingfesten zeigten auch in Reichenbach diverse Nachwuchshoffnungen überzeugende Leistungen und bewiesen dadurch, dass die Wachablösung bei den Berner Schwingern stetig vonstatten geht. Von den Teilnehmern aus dem Kandertal klassierte sich Hanspeter Luginbühl hinter drei Emmentalern als Bester auf dem vierten Rang.

Luginbühl startete mit einer Niederlage gegen Konrad Steffen und siegte im zweiten Gang über Michael Reinhard.…