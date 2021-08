SCHWINGEN Leider musste infolge der misslichen Wetterbedingungen der Engstligenalp-Schwinget abgesagt werden. Dafür zeigten Thomas Inniger und Jan Wittwer beim Scheidegg-Schwinget am Samstag starke Leistungen.

WERNER FRATTINI

Der wieder genesene Thomas Inniger nutzte den Anlass ob Grindelwald als Testwettkampf im Wissen darum, dass in den nächsten Wochen mit dem Bernisch-Kantonalen, dem Emmentalischen, dem Schwägalp-Schwinget und dem Schwarzsee-Schwinget wichtige Wettkämpfe auf dem Programm stehen. Sie sind deshalb so bedeutsam, weil es darum geht, für den Kilchberger Schwinget selektioniert zu werden. Bekanntlich dürfen an diesem nur alle sechs Jahre stattfindenden Fest nur 16 Berner Schwinger teilnehmen.

Entscheidung nach Kurzzug

Am Samstag auf der Grossen Scheidegg musste sich Thomas…