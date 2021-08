Oscar für Bergbahnen

Das deutsche Eventplanungsportal Fiylo («Find your location») zeichnet Seilbahnen Schweiz mit dem Sonderpreis 2021 aus. Der Verband wird damit für seine Leistungen während der Pandemiezeit gewürdigt. Die Schweizer Skigebiete und Seilbahnen blieben auch in der vergangenen Wintersaison geöffnet. Mit einem umfassenden Hygiene- und Schutzkonzept sowie immensem personellem Mehraufwand haben die Bergbahnunternehmen dazu beigetragen, dass die Skisaison in der Schweiz – anders als in unseren Nachbarländern – über Erwarten gut stattfinden konnte.

Schweizer «Pop-up House»

Seit dem 1. Juli 2021 präsentiert sich die Schweiz erstmals mit einem «Popup House of Switzerland» in Stuttgart. Dort wird es bis Ende Oktober bleiben, später sind weitere Stationen in Frankreich, Italien und…