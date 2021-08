Rahm und Butter

Nein. Ich war nie der Heuer-Typ.

Aber wenn im August dunkle Wolken vom Fitzer her aufzogen, hat meine Mutter in die Hände geklatscht: «Hopp, hopp, Tucki! Sie können jede Hand gebrauchen, die mithilft, das Heu vor dem grossen Regen einzubringen …»

Mutter schnappte ihren grossen Strohhut. Warf die Pumps in die Ecke. Und schnallte die Bergschuhe an. Sie war als eingefleischte Städterin weiss Gott auch kein Heuerinnen-Typ. Aber: «Die Bauern brauchen unsere Solidarität!»

«Aha», knurrte ich, «und dafür muss ich mich jetzt wieder von den Bremsen fressen lassen!»

Wir gingen also auf die gemähten Wiesen. Damals griffen die Bauern noch zur Sense – Gevatter Tod auf der Matte, quasi.

Wir rechten also das Heu zusammen. Und Albert hievte die schweren Ballen auf einen lottrigen Wagen. Die…