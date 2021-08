Als grösste Hauptsponsorin unterstützt die Donatorenvereinigung mit 155 Mitgliedern die Nachwuchsbewegung des Fussballclubs. Neu soll ein Bindeglied für einen guten Austausch zwischen der Vereinigung und dem FC sorgen.

TONI STOLLER

Präsident Marc Lehmann begrüsste insgesamt 25 Donatoren zur 23. Hauptversammlung der Donatorenvereinigung des FC Frutigen. Vorab erinnerte er an den eigentlichen Sinn und Zweck dieser Institution. Diese beabsichtigt die finanzielle und moralische Unterstützung der Juniorenabteilung, ohne sich speziell ins Vereinsgeschehen einzumischen. Der FC Frutigen gilt als Top-Ausbildungsverein im Nachwuchsbereich, spielen doch gleich zwei Teams in der höchsten Liga der Schweiz. Ein weiteres gilt als Favorit in der Meisterschaftsgruppe. Ein Aufstieg wäre hier keine…