Gleich zwei der sechs Firmen, die für den diesjährigen Raiffeisenbank-Unternehmerpreis nominiert sind, kommen aus dem Frutigland: Wyssen Avalanche Control und puralpina. Beide tragen dem Leitgedanken der Auszeichnung auf eigene Weise Rechnung.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Raiffeisenbank verleiht nächsten Monat den «Goldenen David» – eine Auszeichnung, mit der jenes Unternehmen gekürt werden soll, das nach Meinung von Jury und Publikum unternehmerisches Denken und nachhaltige Zukunftssicherung am besten verbindet. Mit der puralpina ag (Frutigen) und der Wyssen Avalanche Control AG (Reichenbach) sind zwei Unternehmen aus der Region nominiert, die in komplett unterschiedlichen Branchen erfolgreich tätig sind.

Die Natur als Grundstoff

Warum sollte der «David» an die Produzenten von Murmelisalbe gehen? Silvan und Reto Schmid verarbeiten in ihrem Betrieb konsequent reine Naturprodukte. Schon lange sei man stark mit der Natur verbunden und sehe sie als Garantin für die Rohstoffe der eigenen Produkte. Nachhaltigkeit ist des Unternehmens Grundwert, heisst es denn auch in der Beschreibung für die «David»-Auszeichnung. Bei allen Entscheidungen versuche das Unternehmen, den Umweltgedanken miteinzuschliessen. Weder Palmöl, Kokosfett noch Aloe vera werden in Frutigen verwendet, stattdessen einheimische Zutaten wie Berg-Hauswurz, Edelweiss und Tannenharz.

Alpine Essenzen wie beispielsweise der Edelweiss- oder der Berg-Hauswurz-Extrakt werden selbst hergestellt, und auch das Tannenharz gewinnt das Familienunternehmen in den Kandertaler Wäldern. Die Wildtierfette für die Murmeli-Kräutersalbe – das Produkt, mit dem die Firma gross geworden ist – stammen ausschliesslich aus Schweizer Jagd. Die Kombination aus innovativen Produkten und traditionellen Essenzen sind bei Einheimischen wie bei Touristen gleichermassen beliebt. Damit werden seit Jahren Arbeitsplätze geschaffen und erhalten. Heute umfasst das Team über 20 Leute, die von der Wirkung, der Natürlichkeit und der Nachhaltigkeit der Produkte überzeugt sind.

Der Schutz vor der Natur

Die zweite nominierte Firma arbeitet auf den ersten Blick eher gegen die Natur: Ihre Produkte lösen künstlich Schneelawinen aus. Das heisst aber auch, dass man in Reichenbach bei der Wyssen Avalanche Control AG mit den Gefahren der Natur genau vertraut ist. Das familiengeführte Unternehmen hat sich durch die Lawinensprengsysteme national und international einen Namen gemacht. Ein Erfolgsgarant ist das Team, das neue Technologien und Erweiterungen in der Digitalisierung einsetzt, wie es in der Firmenbeschreibung heisst.

Statt in Lawinenhänge zu schiessen oder aus dem Helikopter Sprengladungen abzuwerfen, kann man von den im Gefahrengebiet fest installierten Masten Explosionen auslösen. Nur das Nachfüllen erfolgt via Helikopter. So werden vor allem Infrastruktur wie Strassen und Bahnen sowie Skipisten sicher gemacht. Das Unternehmen gilt heute als Technologieführer auf diesem Gebiet. Eine nachhaltige Entwicklung steht im Vordergrund und wird mit jeder neuen Innovation vorgelebt, wie CEO Christian Wyssen bestätigt. Entstanden ist die Firma aus der traditionellen Seilbahnfirma Wyssen, die bald ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern kann.

Geld und Ehre

Die Entscheidung wird für Jury und Publikum nicht leicht, denn auch die vier weiteren Kandidaten verfolgen interessante Ansätze im Holzbau, in der Logistik, im Solarbereich oder im Umgang mit kontaminierten Böden. Den Siegern winken 10 000 (Jurypreis) respektive 5000 Franken (Publikumspreis), eine Statue und eine Urkunde. Entschieden wird am 9. September. Es bleibt also Zeit zum Abstimmen.

Der Preis

Der «Goldene David» ist eine von der Raiffeisenbank verliehene Auszeichnung für Unternehmen, die nachhaltig Zukunft schaffen. Firmen mit 10 bis 150 Mitarbeitenden, die sich durch langfristiges Denken und Handeln nachhaltige Wettbewerbsvorteile erarbeitet haben, konnten sich für den «Goldenen David» bewerben. Jedes Jahr wird eine andere Region für die Auszeichnung ausgewählt, 2021 ist es der Raum Espace Mittelland. Aus allen Anmeldungen hat die Jury sechs Unternehmen für den Final um den Haupt- und den Publikumspreis nominiert, die am 9. September 2021 verliehen werden. HSF

Den Link zu den Nominierten und für die Abstimmung finden Sie auf unserer Website unter www.frutiglaender.ch/web-links.html