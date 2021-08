Auf einem Rost landet meist das Innere eines Tieres. Die Brüder Hansueli und Adrian Marti kehrten die Verhältnisse nun gewissermassen um und platzierten ihren Grill im Innern eines Tieres – einer Kuh aus knapp 100 miteinander verschweissten Einzelteilen.

Das Projekt ist gut «abgehangen», denn seine Ursprünge reichen ganze vier Jahre zurück. Damals baute Adrian Marti aus Reudlen einen Smoker, dessen Form einer Kreuzung von Hirsch und Kuh entspricht. Sein Bruder Hansueli aus Scharnachtal fand Gefallen an dieser Idee, gemeinsam beschlossen die Brüder, das Handwerk zu optimieren und ein neues Modell zu fertigen. Es vergingen rund zwei Jahre, bis die beiden auf jemanden stiessen, der die Skulptur in einem 3D-Programm zeichnen und die Skizzen in ein spezifiziertes Dateiformat überführen konnte.…