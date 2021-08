SCHWINGEN Der gestellte Schlussgang am «Emmentalischen» gegen Matthias Aeschbacher reichte Kilian von Weissenfluh zu seinem ersten Kranzfestsieg. Mit Jan Wittwer und Curdin Orlik reihten sich überdies zwei Kandertaler unter die Eichenlaubgewinner.

WERNER FRATTINI

Was viele Schwingerkenner schon lange erwartet hatten, ist am Sonntag am Emmentalischen Schwingfest eingetreten. Der Hasliberger Turnerschwinger Kilian von Weissenfluh krönte eine eindrückliche Leistung mit seinem ersten Kranzfestsieg. Nach fünf Siegen stieg er mit einem satten Punktevorsprung in den Schlussgang. Im Wissen darum, dass ihm ein gestellter Schlussgang reichen würde, ging er taktisch klug gegen Matthias Aeschbacher vor und liess sich vom zurzeit besten Emmentaler nicht bezwingen.

Hinter dem Festsieger klassierte sich…