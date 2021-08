«Kumbayah – komm zu uns!» Diese Aufforderung galt am Sonntag den Goldenen KonfirmandInnen im Gottesdienst in der reformierten Kirche.

Bereits zum 16. Mal wurden alle, die vor 50 Jahren in der Gemeinde Frutigen aus der Schule kamen, zum feierlichen Gottesdienst eingeladen. 51 Personen folgten der Einladung dieses Jahr und trafen sich vor der Kirche, um gemeinsam mit Pfarrerin Colette Staub hineinzugehen.

Erinnerungen lassen verschiedene Gefühle und Fragen hochkommen. Was ist gelungen im Leben? Was weniger? Pfarrerin Staub nahm das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer zum Thema. Auf den ersten Blick ist klar, wer im Recht ist. Doch beim genauerem Hinsehen wird uns bewusst, dass in uns beides ist: ein Pharisäer und ein Zöllner, ein untadeliger und ein selbstbezogener Mensch.

Otto Jeremias,…