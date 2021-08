CURLING Das Team um Skip Nanina Germann zeigte beim 26. Junioren-Sommerturnier in der Freizeit- und Sportarena Adelboden eine souveräne Leistung. Gespielt wurde in den Ligen A und B / C.

MICHAEL SCHINNERLING

Zwei Siege und eine Niederlage konnte das Juniorinnenteam Adelboden nach drei Spielen verbuchen. Im letzten und entscheidenden vierten Match hiess der Gegner Basel 2 / Loris Caccivio. Genau gegen dieses Team waren die Curlerinnen schon am Samstagmittag im ersten Spiel angetreten und hatten klar mit 11:4 gewonnen. «Die Vorfreude war gross. Beim ersten Spiel konnte das Team die Fehler von Basel nutzen, um Steine gutschreiben zu lassen», erklärte Trainer Daniel Oester. Und nun? Team Adelboden konnte sich im ersten End einen Stein gutschreiben lassen, doch Basel reagierte prompt mit…