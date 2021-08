Ich habe die Antwort!

Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Vielen Dank, das ist lieb. Also:

Wie sind Sie, als Mensch?

Was ist typisch für das Frutigtal?

Wie funktioniert ein Virus?

Wer kontrolliert die Welt?

Wie bleibt man gesund, im Allgemeinen?

Was ist wichtig?

Die gute Nachricht ist, dass ich Ihnen all diese Fragen ganz einfach beantworten kann. Die Antwort ist: Das ist kompliziert! (Und vielschichtig und vermutlich auch umstritten.) Es gibt auf keine dieser Fragen eine kurze Antwort, der man nicht widersprechen kann. Ich weiss, das ist jetzt gar nicht so hilfreich. Aber geben Sie mir noch ein paar Zeilen?

Die Forschung zeigt es: Je genauer man hinschaut, desto komplizierter wird alles. Oder besser gesagt: komplexer. Das stimmt nicht nur für die Materie oder die Physik, es stimmt auch…