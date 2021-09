AUSDAUERSPORT Am Sonntagnachmittag ging die vierte Ausgabe der dreitägigen Swiss Trail Tour zu Ende – mit guten Rängen für Frutigländer Läufer. Wendel Odermatt (Reichenbach) erlebte bei seiner vierten Teilnahme ein Happy End.

MICHAEL SCHINNERLING

Wendel Odermatt aus Reichenbach startete bereits zum vierten Mal an der Swiss Trail Tour. Zweimal war es ihm verwehrt geblieben, das Rennen abzuschliessen, da er nur an zwei von drei Tagen lief. Diesmal «finishte» der Reichenbacher souverän. Sein Glücksgefühl war enorm. «Schwierig war sonst immer der zweite Tag. Nun konnte ich alle drei Tage ohne Probleme laufen», erklärte Odermatt am Sonntag im Ziel und betonte: «Ich muss ja niemandem mehr etwas beweisen, der Lauf war für mich».

Daniel und Marianne Wittwer aus Reichenbach nahmen zum dritten Mal…