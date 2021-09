Kathrin von Känel fährt seit zehn Jahren LKW, aktuell lenkt sie für Railcare einen 44-Tonner. Die Arbeit ist fordernd, macht der Frutigerin aber mächtig Spass.

MICHAEL SCHINNERLING

Sehr früh am Morgen holt Kathrin von Känel ihren Truck vom Typ Volvo FH 500 in Gwatt und startet mit dem Aufpritschen. «Es braucht viel Fingerspitzengefühl, um mit dem LKW unter die Container zu fahren. Und vom Hochheben der Container-Stützbeine bekam ich am Anfang noch Muskelkater», erklärt von Känel. Je nachdem was sie auszuliefern hat, rollt hinter ihrem Truck noch ein Anhänger. Bis zu 44 Tonnen bewegt sie dann auf der Strasse. Heute ist es Tiefkühlware, die an die Supermärkte von Coop ausgeliefert werden müssen. Die 30 Rollcontainer sind nach Verkaufsstellen sortiert und ordentlich gesichert.

Wie das Laden…