85 Jahre: Diese stattliche Zahl kam zustande, weil gleich vier Geschäfte an der Kanderstegstrasse ihre Jubiläen zusammenrechneten. Und um diesen Anlass gebührend zu feiern, richteten sie am Samstag ein gemeinsames Strassenfest aus.

MARCEL MARMET

Das Wetter meinte es am Samstag gut mit den vier Jubilaren an der Kanderstegstrasse. Es herrschte echte Märitstimmung – mit Festbänken und -tischen, an denen sich KundInnen von nah und fern zum Feiern niederliessen. Sie wurden von den vier beteiligten Geschäften mit verschiedenen Köstlichkeiten verwöhnt. Dazu gehörten die Familie Thönen vom Chäs-Eggä (50 Jahre), Cornelia Schranz von Blumen Joy (20 Jahre), das Team von Coiffeur Inn (10 Jahre) und Dierk Fickinger, Inhaber von Schenk Optik (5 Jahre).

Alle Jubilare hatten den Wunsch, ihren langjährigen…