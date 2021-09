Der Scharnachtaler Andreas Bühler startet am Sonntag beim 16. Blüemlisalp-Lauf als Nordic-Walker. Warum er ein Fan dieser Sportart ist und was er an seinem «Heimlauf» schätzt, erklärt er im Gespräch.

MICHAEL SCHINNERLING

Andreas Bühler sitzt im Garten mit einer tollen Aussicht über Reichenbach, Reudlen und den Niesen. Hier ist seine Heimat, seine Region, und er liebt das Gebiet. Wenn Bühler am 26. September im Kiental am Start steht, werden mit ihm rund 100 Nordic-Walker den Blüemlisalp-Lauf in Angriff nehmen. Hat er während des Wettkampfs noch einen Blick für die Schönheiten am Wegesrand? «Wenn man an der Kiene entlangläuft und das Rauschen des Flusses hört, quer durch ein Naherholungsgebiet kommt, dann erlebt man die Natur. Und die Schönheiten unserer Region nehme ich immer wahr», sagt…