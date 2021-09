Um die acht Sitze im Gemeinderat bewerben sich 11 Frauen und 23 Männer aus fünf Parteien. Zur Wiederwahl stellen sich auch fünf bisherige Ratsmitglieder. Faustus Furrer bleibt Gemeindepräsident.

Wer das Gemeinderatspräsidium in Frutigen für die kommenden vier Jahre inne hat, ist seit Mitte Juni bekannt: Hans Schmid-Zimmermann (SVP) wurde an der Urne für eine zweite Legislatur gewählt. Nun steigen die Kandidatinnen und Kandidaten für die verbleibenden acht Gemeinderatssitze ins Rennen: Mit insgesamt 34 Personen (23 Männer und 11 Frauen) sind es erfreulich viele. In den Vorjahren waren es deutlich weniger: 2017 kandidierten 25 Personen (21. Männer und 4 Frauen) und 2013 insgesamt 23 Personen (18 Männer und 5 Frauen) für einen Sitz in der Exekutive.

Kandidierende aus fünf Parteien

Nebst 29…