Beim Jubiläums turnier «Zehn Jahre Golf und Curling» war Petrus den Teilnehmern wohlgesinnt. Erst am Sonntag öffnete er die Himmelsschleusen – doch da hatten die Sportler-Innen zum Glück schon die Disziplin gewechselt.

Am Samstag wurden bei wunderbarem Herbstwetter Spieler aus der ganzen Schweiz auf der Engstligenalp begrüsst. Der 18-Loch-Alpin-Golfplatz präsentierte sich in perfektem Zustand, das Bauteam hatte auch dieses Jahr wieder bemerkenswerte Arbeit geleistet. Auch gespielt wurde gut. Neben «Birdies» und «Eagles» gab es von einem Spieler aus der Ostschweiz sogar ein seltenes «Hole in One»: Mit einem Schlag von 125 Metern lochte er den Ball direkt ein.

Im Anschluss freuten sich die Golfer über den Apéro vor der Golfhütte. Danach wurden in der Raclette-Hütte «gschmolzener Chees u…