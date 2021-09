In diesem Jahr feiert der Eishockeyclub sein Jubiläum. Mit dem Familientag vom 25. August fand bereits ein erster Höhepunkt statt.

Trotz der komplizierten Situation rund um Corona entschied sich der EHC Kandersteg früh, die Planung für verschiedene Festivitäten zu dessen Jubiläum in Angriff zu nehmen. Der Startschuss hätte eigentlich als grosser Auftritt im Rahmen der Belle-Epoque-Tage im Januar erfolgen sollen. Diese konnten aber bekanntlich nicht durchgeführt werden. Das OK um Präsident André Zurbrügg liess sich davon nicht beirren. Einerseits verschob es besagte Aktivitäten auf 2022, andererseits machte es sich an die Planung des ersten Familientages – mit dem Ziel, im Rahmen eines Spielturniers die EHCK-Familie enger zusammenwachsen zu lassen. Mannschaften aus Spielern aller…