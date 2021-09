Der Sänger Crimer und seine Band schmeicheln mit ihrem Retro-Pop einem längst vergangenen Jahrzehnt und treffen damit den Puls der Zeit. Crimers Auftritt war der letzte der Sommerkonzertreihe auf der Terrasse der Badi Lounge.

YVONNE BALDININI

Wer ein Kind der Achtzigerjahre ist und die Wave-Pop-Klänge von Crimer hört, schwelgt sofort in Erinnerungen. «Dass es so etwas noch gibt ...», geht einem durch den Kopf. Die Portion Nostalgie mischt sich mit Überraschung und Freude: Der Synthie-Sound beglückt auch das jüngere Publikum, obwohl es die Achtziger selbst nie erlebt hat. Crimer bewegt sich dazu mit Michael-Jackson-Allüren, was das elektrisierende Lebensgefühl der damaligen Disco-Ära vollendet. Zu guter Letzt katapultiert sich der Ostschweizer in die tanzende Menge.

Fans aus Polen angereist

…