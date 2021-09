FUSSBALL Am vergangenen Samstag spielte die erste Mannschaft des FC Reichenbach gegen Konolfingen. Dabei setzten die Einheimischen ihren Aufwärtstrend fort – und überraschten.

MICHAEL MAURER

«Mit so einem hohen Resultat haben wir sicher nicht gerechnet», bekannte Peter Kunz, Coach der Reichenbacher Drittligisten. Früh suchte seine Truppe in der Partie gegen die Gäste aus dem Kiesental den Sieg. In der achten Minute traf der rechte Innenmittelfeld-Spieler André Heimann erstmals ins gegnerische Tor. Trotz der sich abzeichnenden Dominanz der Gastgeber gelang den Gästen in der 14. Minute der Anschlusstreffer. Danach sorgte der erst seit dieser Saison in der ersten Mannschaft spielende, gerade einmal 15-jährige Jonas Elsener mit zwei Toren für Begeisterung auf Reichenbacher Seite. Seine…