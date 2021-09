SCHIESSEN Die letzte Runde im Amtscup ist abgeschlossen. Der SV Frutigen ist gleich mit vier Gruppen in der Endrunde in Krattigen vertreten.

Die letzte Runde im Frutigländer Amtscup brachte einige Überraschungen. So wurde der Seriensieger «Lueg is Land» (Schützengesellschaft Krattigen) von der Gruppe «Die Gmüetligä» (Schützenverein Frutigen) abgeschossen. Es wird demnach keine Gruppe aus Krattigen den Heimvorteil am Final nutzen können, der nächsten Samstag in Krattigen stattfindet. Dafür kommen vier der acht Finalisten aus Frutigen. Ob sie ihre zahlenmässige Übermacht nutzen können, wird sich zeigen.

Die Finalteilnehmer sind: Grübelnüss, Elsighorn, Die Gmüetligä und Tellenburgschützen vom SV Frutigen; Männertreu und GP 11 von den SS Adelboden; Sport D von der SG Reichenbach; Pum von der…